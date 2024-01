Walce não renova com o São Paulo e jogará pelo Santo André no Paulistão

Walce está de saída do São Paulo. O contrato do zagueiro chegou ao fim neste domingo e seu destino será o Santo André, clube que defenderá durante a disputa do Campeonato Paulista.

Revelado pelas categorias de base do Tricolor, Walce sofreu com graves problemas físicos nos últimos anos, passando por três cirurgias e permanecendo afastado dos gramados por três temporadas.

Tido como uma das joias de Cotia, Walce acumulou convocações para as Seleções Brasileiras de base e, inclusive, sua primeira grave lesão aconteceu justamente em um jogo-treino contra o Boavista, na Granja Comary, quando se preparava para disputar o Pré-Olímpico com a Amarelinha sub-23 e acabou rompendo o ligamento do joelho direito.

Em 2023 Walce, recuperado dos problemas físicos, foi emprestado ao Juventude para ganhar rodagem e ritmo de jogo, mas acabou disputando apenas oito partidas no clube gaúcho, retornando ao Tricolor posteriormente depois de voltar a sentir um incômodo no joelho.

Walce assinará contrato com o Santo André até o fim do Campeonato Paulista. Será o grande teste para o zagueiro de 24 anos mostrar que ainda possui condições físicas de atuar a nível profissional.