Com contrato renovado, Renato Portaluppi tem bom aproveitamento em sua quarta passagem pelo Grêmio

O Grêmio anunciou em suas redes sociais a renovação por mais um ano com o treinador Renato Portaluppi, prologando assim a quarta passagem no comando da equipe gaúcha, na qual o treinador e ex-jogador do Tricolor soma bons números.

Segundo o Sofascore, dos 74 jogos desde a sua última chegada, Renato venceu 43, empatou 14 e perdeu 17, gerando assim um aproveitamento de 64.4%.

Renato Portaluppi em sua 4ª passagem como técnico do @Gremio: ?? 74 jogos

? 43V - 14E - 17D

? 64.4% apv.

?? 124 gols

? 82 gols sofridos

? 127 grande chances

? 105 grandes chances cedidas ? Vice-campeão do @Brasileirao 2023 após subir da Série B. Contrato renovado. ?? pic.twitter.com/DL2rVKdbTm ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) December 30, 2023

O treinador, que conquistou o acesso à Série A em 2022 depois de terminar na vice-liderança, conta com média acima de um gol marcado por sua equipe a cada jogo, já que foram anotados 124 nas 74 partidas.

Além de ter conquistado títulos históricos quando atleta, como a Libertadores e o Mundial de Clubes em 1983, é o técnico que mais esteve à frente do comando técnico do Grêmio, com 483 jogos nas quatro passagens. Em seu currículo, possui as conquistas da Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018, 2019, 2020 e 2023) e Recopa Gaúcha (2019 e 2023).