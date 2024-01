Cano é eleito 'Rei da América' por jornal uruguaio; Diniz, o melhor técnico

O Fluminense dominou a votação do El País do Uruguai que premia os melhores do continente na temporada: German Cano foi eleito o 'Rei da América' e Fernando Diniz foi o melhor técnico.

O que aconteceu

Campeão e artilheiro, Cano foi coroado 'Rei da América' em 2023. O argentino marcou 13 gols na campanha do título inédito do Fluminense.

Cano recebeu 167 votos, 67% do total e desbancou De la Cruz e Luís Suárez.

O uruguaio jogou pelo River Plate e em 2024 vestirá a camisa do Flamengo. Já o 'Pistolero', apesar de não ter disputado a Libertadores, fez uma temporada excepcional pelo Grêmio e foi 'exceção' na votação.

Fernando Diniz foi eleito melhor técnico da América com 40% dos votos (101) e ficou à frente de Marcelo Bielsa, treinador da seleção do Uruguai e Lionel Scaloni, técnico da Argentina.

No feminino, domínio brasileiro, com as três concorrentes da votação atuando por aqui.

A 'Rainha da América' é do Inter e tem apenas 17 anos: Priscila ficou com o prêmio da votação, desbancando a campeã da Libertadores Millene, do Corinthians e a experiente Bia Zaneratto, camisa 10 do Palmeiras.

A votação feminina foi apertada: Priscila recebeu 202 votos, apenas três a mais que Millene, atacante das Brabas, que conquistou os quatro títulos possíveis na temporada 2023.

O periódico uruguaio elege anualmente os melhores da América em uma votação com 250 jornalistas e está na 38ª edição do prêmio.