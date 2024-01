Campeão dos cadeirantes, Aranha cita desafios da São Silvestre e destaca importância do esporte

Fernando Aranha foi o grande campeão da categoria dos cadeirantes na 98ª Corrida Internacional de São Silvestre. O paratleta voltou a participar da mais tradicional prova da América Latina em 2023, após muitos anos fora da disputa. O paulista destacou a importância do esporte em sua vida e disse que deve tudo a ele.

"A importância do esporte para mim é total. Eu sou advindo, socialmente viável e estou no mundo por conta do esporte, acredito eu. Todo o sucesso que eu tenho na minha vida passa pelo esporte e pelas ferramentas ele me proporcionou. Então, (sobre a importância do esporte) enquanto ferramenta de desenvolvimento social, eu não tenho outra palavra a não ser: total", declarou Aranha à Gazeta Esportiva.

Aranha contou que não participava da São Silvestre há cerca de "oito ou dez anos" e disse que sentiu muita diferença no percurso, mencionando ainda os pontos mais difíceis: as descidas e subidas.

"O trajeto teve algumas mudanças com as quais eu não estava acostumado. Como eu disse, fazia muito tempo que eu não participava, então foi meio que reconhecer tudo de novo. Tem a descida, que é muito perigosa e o maior desafio. Então o percurso, para mim, estava praticamente todo novo. Foi basicamente confiar em mim mesmo e fugir dos outros na medida do possível (risos)", explicou.

Fernando também revelou que escolheu realizar a prova com maior cautela. Para ele, o mais importante era participar, sem a necessidade de terminar com o título. O paratleta finalizou a corrida em 50min12s e conseguiu seu principal objetivo: voltou cansado, mas sem lesões e, ainda, com o troféu em mãos.

"Eu preferi fazer a prova de forma mais segura para não correr o risco de me machucar. O importante é terminar bem, já que meu objetivo era participar. Tive a honra de ganhar pelo que venho fazendo no decorrer dos anos com relação ao esporte, mas em primeiro lugar estava a segurança", salientou.

Por fim, Aranha dedicou a vitória na 98ª São Silvestre para muita gente. Sobraram agradecimentos aos projetos sociais do Instituto Entre Rodas e do Pequeno Cotolengo. O paulista também lembrou dos amigos, familiares e treinadores.

"Eu dedico para tanta gente... dedico para o Instituto Entre Rodas, para o trabalho que a gente faz com as crianças. Dedico para o Pequeno Cotolengo, que é onde eu moro e também ajuda as crianças com deficiência. Temos que dar exemplo. Também dedico a todas as famílias que estão aqui, aos amigos, aos meus técnicos que estão sempre a minha volta me ajudando de maneira extraoficial. Dedico à vida, a estar bem", concluiu.