Bahia anuncia venda zagueiro ao CRB e empréstimo de volante para o Ituano

O Bahia segue se movimentando no mercado para a disputa da temporada 2024. Neste domingo, o Tricolor de Aço anunciou a venda do zagueiro Gustavo Henrique para o CRB e o empréstimo do volante Miqueias para o Ituano.

O jogador permanecerá no clube do interior paulista até novembro de 2024. Na última temporada, ele defendeu as cores do Criciúma pela Série B, com 18 jogos e duas assistências.

?? Comunicado sobre o volante Miqueias e o zagueiro Gustavo Henrique ?? https://t.co/pGwnxPgkBT #BBMP pic.twitter.com/XScNdAKE47 ? Esporte Clube Bahia (@ecbahia) December 31, 2023

Já Gustavo Henrique jogou pelo Sampaio Corrêa neste ano, entrando em campo por 29 vezes. O Bahia permanecerá com uma parte dos direitos econômicos do zagueiro.

Após 2023 turbulento, o Bahia projeta uma temporada mais tranquila sob comando de Rogério Ceni, com as disputas do Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Brasileirão. Para isso, a equipe realizará a pré-temporada em Manchester, Inglaterra, contando com a estrutura do Mancheter City.