Atleta paralímpico Fernando Aranha é o campeão entre os cadeirantes na 98ª São Silvestre

Na manhã deste domingo, foi realizada a 98ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre, a prova de rua mais tradicional da América Latina. Na categoria dos cadeirantes, todos os atletas deram show, mas quem terminou como o grande campeão foi Fernando Aranha.

Atleta paralímpico, Aranha ficou com o título da São Silvestre em 2023. O paulista terminou a prova em 50min12s, com quase quatro minutos de diferença para o vice-campeão. Rogério Costa ficou com a segunda posição (54min02s) e Carlos Antônio Guedes do Nascimento, vencedor em 2022, foi o terceiro nesse ano, com tempo de 55min30s.

Os competidores da categoria fizeram o mesmo trajeto de 15 km. Os atletas passaram por alguns pontos turísticos da capital paulista, como o Estádio do Pacaembu e a Praça da República antes de terminarem em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, na Avenida Paulista.

A prova dos cadeirantes foi a primeira a ter início na manhã deste domingo. A largada foi dada pontualmente às 07h25 (de Brasília) e, por volta das 08 horas, Fernando Aranha foi o primeiro a cruzar a linha de chegada.

Após a conquista da São Silvestre, Aranha se disse surpreso pelo triunfo e contou que não veio com a intenção de sair vitorioso, mas apenas de participar.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Corrida de Sa?o Silvestre (@sao_silvestre)

"Não esperava tamanho resultado. Voltando para a São Silvestre. Depois de dez anos sem correr oficialmente. Minha intenção era só participar, mas acabei encaixando uma boa prova e de acordo com o treino que vinha fazendo, a cabeça e o ritmo estavam bons. Só tinha uma meta que era subir o trecho da Brigadeiro sempre constante", afirmou em entrevista à TV Gazeta.

Fernando Aranha é um atleta histórico no cenário paralímpico brasileiro. O paulista disputou as Paralímpiadas do Rio de Janeiro, em 2016, e se tornou o primeiro atleta do Brasil a disputar o triatlo, que estreou como modalidade na ocasião. Com o calendário cheio em 2023, ele deu mais detalhes sobre sua preparação para a 98ª São Silvestre.

"Eu tenho me preparado ao longo do ano por conta de todas as modalidades que eu pratico. Sou triatleta, então o treinamento é constante. Vencer aqui foi fechar o ano com chave de ouro depois de ser campeão brasileiro de triatlo e encaixar bons resultados em outras provas. Foi uma preparação muito consistente, em um ano muito bom", comentou.

Aranha, que também foi o primeiro atleta paralímpico brasileiro a disputar uma Paralimpíada de Verão e uma de Inverno, completou: "Eu já participei outras vezes, mas fazia de 8 a 10 anos que eu não participava oficialmente, então foi muito bom retornar, ainda mais com esse resultado".