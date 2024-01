Arsenal é derrotado pelo Fulham e deixa escapar a oportunidade de assumir a liderança do Inglês

Neste domingo, o Arsenal visitou o Fulham no Craven Cottage, em jogo válido pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, e perdeu por 2 a 1. O gol dos visitantes foi marcado por Bukayo Saka, enquanto Raúl Jiménez e Cordova-Reid fizeram para os mandantes.

Com a derrota, a equipe comandada pelo espanhol Arteta ficou estacionada na quarta colocação, com 40 pontos, perdendo a oportunidade de ultrapassar o Liverpool, atual líder com 42.

Por outro lado, com os três pontos, o Fulham chegou aos 24 e alcançou a 13ª colocação, abrindo assim uma distância de nove em relação ao Luton Town, primeiro time da zona de rebaixamento.

No duelo seguinte, o Arsenal enfrentará o Liverpool em jogo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A bola rola às 13:30 (de Brasília), no próximo domingo, no Emirates Stadium.

O jogo seguinte do Fulham também será pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, entretanto diante do Rotherham, na próxima sexta-feira, às 16:30 (de Brasília), no Craven Cottage.

O jogo

O placar foi aberto logo cedo, aos 5 minutos da primeira etapa, depois de Bukayo Saka aproveitar o rebote e tocar para a rede praticamente dentro do gol.

O Fulham reagiu aos 29 minutos com Raúl Jiménez, depois do jogador mexicano receber o levantamento de Tom Cairney e mandar um belo chute rasteiro no centro da meta.

Aos 43 da primeira etapa, o Arsenal tentou assumir a vantagem novamente no placar, dessa vez com o brasileiro Gabriel Martinelli, mas o chute passou raspando a trave esquerda.

Aos 15 do segundo tempo, Bobby De Cordova-Reid aproveitou o rebote da finalização de João Palhinha e mandou a bola no alto, sem chances para o goleiro Raya.

Logo em seguida, aos 19, Saka não conseguiu completar em gol o ótimo cruzamento recebido e desperdiçou grande oportunidade para igualar o marcador.

O Fulham quase ampliou aos 43 com Andreas Pereira, depois do jogador cobrar uma falta no travessão.

Tottenham x Bournemouth

Também neste domingo pela 20ª rodada do Campeonato Inglês, o Tottenham recebeu o Bournemouth no Tottenham Hotspur Stadium e venceu por 3 a 1. Os gols da vitória foram marcados por Pape Matar Sarr, Son e Richarlison, enquanto Alex Scott descontou para os visitantes.

Com a vitória, a equipe treinada por Ange Postecoglou chegou aos 39 pontos na quinta colocação e encostou no Arsenal, com 40, time que abre a zona de classificação para a Champions League.

Já o Bournemouth, que seguiu na 12ª colocação com 25, viu o Fulham se aproximar, já que chegou aos 24 após a vitória diante do Arsenal.

No duelo seguinte, o Tottenham enfrentará o Burnley em jogo válido pela terceira rodada da Copa da Inglaterra. A bola rola às 17:00 (de Brasília), na próxima sexta-feira, no Tottenham Hotspur Stadium.

O jogo seguinte do Bournemouth também será pela terceira rodada da Copa da Inglaterra, entretanto diante do QPR, no próximo sábado, às 12:00 (de Brasília), no Loftus Road Stadium.

Os gols

O placar foi aberto logo cedo, aos nove minutos da primeira etapa, depois de Pape Matar Sarr receber a bola na entrada da área e disparar a bomba para o fundo das redes.

O segundo veio somente no segundo tempo, aos 27, depois de Son receber um passe preciso dentro da área e mandar a bola raspando a trave direita.

Já o terceiro saiu aos 35 minutos dos pés do brasileiro Richarlison, que encontrou espaço dentro da área após o passe de Brennan Johnson e colocou a bola no canto direito.

O Bournemouth ainda descontou aos 40 com Alex Scott, após o jogador dominar o passe de Tavernier e disparar um chute rasteiro no canto inferior direito do gol defendido por Vicario.