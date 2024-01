Acertado com o Santos, Gil se despede do Corinthians: 'Minha segunda casa'

GIL É DO SANTOS! 🐳



O Santos Futebol Clube continua reforçando o seu elenco para a próxima temporada e acertou a contratação do zagueiro Gil. O defensor chega à Vila Belmiro com contrato de um ano (com opção de renovação por mais 12 meses). O acordo será formalizado após… pic.twitter.com/LFqWn9ms6S