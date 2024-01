98ª São Silvestre reúne atletas de diferentes partes do Brasil: "Momento de celebrar"

A 98ª edição da Corrida de São Silvestre, assim como em seus anos anteriores, reuniu atletas de diferentes partes do Brasil. A prova, que contou com mais de 35 mil competidores, teve a presença de Antônio, juntamente com sua esposa Amanda, um casal cearense que colocou a preparação à prova neste domingo.

"Vou correr pela primeira vez a São Silvestre com minha noiva Amanda. Somos cearenses e estamos morando há cerca de três anos aqui em São Paulo por conta da nossa profissão. Vamos fazer a prova e depois retornar para o Ceará no próximo ano. Disputamos várias provas neste ano, nosso pace (velocidade) melhorou bastante, mas hoje o intuito é se divertir e ver essa festa linda de final de ano e viver essa corrida tão famosa", disse Antônio à Gazeta Esportiva.

Além deles, também participou da São Silvestre a Rosana, que é natural de Minas Gerais. A competidora é novata no mundo do atletismo e decidiu comemorar o primeiro ano de corridas na tradicional prova.

"É minha primeira São Silvestre. Comecei a correr faz um ano e resolvi celebrar esta data de muitas vitórias participando desta prova. Estou cheia de expectativas de cumprir a prova, não estou pensando tanto no tempo (risos). É uma festa muito bonita que reúne muita gente. É um momento de celebrar", contou Rosana.

Corredores profissionais e amadores percorreram os 15 km da São Silvestre por ruas e avenidas da Capital paulista. A largada aconteceu na Avenida Paulista, próximo ao número 2000, e a chegada em frente ao prédio da Fundação Cásper Líbero, também na Avenida Paulista, nº 900.