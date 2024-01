Zagueiro dá a volta por cima na Série B e sai do fim da fila no Santos

Do UOL, em Santos (SP)

O zagueiro Luiz Felipe retorna ao Santos após boa campanha no acesso do Atlético-GO à Série A do Brasileirão.

O que aconteceu

Luiz Felipe se destacou e foi fundamental para o acesso do Atlético-GO. O defensor foi um dos pilares do time de Jair Ventura e rapidamente virou titular absoluto.

Com a queda do Santos para a Série B, a diretoria entende que Luiz pode ter papel importante no time. Essa experiência recente na competição é vista como valiosa.

Antes do empréstimo, Luiz estava no fim da fila e era última opção na zaga. Joaquim, João Basso, Messias e Alex estavam na frente quando o defensor pediu para sair.

Agora, o técnico Fabio Carille conta com Luiz Felipe para compor o elenco. Joaquim, Jair e Alex devem ser mantidos. O Peixe ainda negocia a contratação de Gil, ex-Corinthians.

