Weverton relembra troca de camisa com ex-goleiro Marcos: "Inspiração"

O goleiro Weverton, do Palmeiras, publicou nesta quarta-feira uma foto com o "manto" do ídolo Marcos, que defendeu o Verdão até 2012. O atual goleiro da equipe alviverde relembrou uma troca de camisa com o ex-jogador, quando defendia o Botafogo-SP.

"Ai Marcão @marcosgoleiro_12 remexendo as coisas aqui em Curitiba.. achei esse manto. Em 2010 quando eu ainda jogava no Botafogo de Ribeirão Preto tive a honra de trocar uma camisa em campo com você, que era e ainda é uma inspiração pra mim. Mas nem nos meus melhores sonhos eu imaginava um dia estar defendendo e ganhando títulos com esse mesmo escudo", escreveu o jogador.

Em 2010, Palmeiras x Botafogo-SP se enfrentaram uma única vez: pela oitava rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O duelo, que aconteceu no Estádio Santo Cruz, em Ribeirão Preto, terminou empatado por 1 a 1.

Marcos, que defendeu o Verdão entre 1992 e 2012, conquistou 12 títulos. São eles: dois Campeonato Brasileiro (1993 e 1994), quatro Campeonatos Paulistas, uma Copa do Brasil, uma Copa Mercosul, uma Copa Libertadores, um Torneio Rio-São Paulo, uma Copa dos Campeões e uma Série B.

Atualmente, Weverton é um dos principais jogadores do Palmeiras. O camisa 21, titular absoluto, soma 11 títulos desde que chegou ao Verdão, em 2018. Ele tem três Campeonatos Paulistas, três Campeonatos Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, uma Supercopa e uma Recopa Sul-Americana.

Weverton se prepara, então, para sua sexta temporada com a camisa do Palmeiras. A equipe comandada por Abel Ferreira se apresenta no dia 8 de janeiro, na Academia de Futebol.