Vitor Roque desembarca na Espanha e agita redes sociais do Barcelona

Na manhã desta quarta-feira, o brasileiro Vitor Roque, novo reforço do Barcelona, desembarcou na Espanha. O atacante de 18 anos posou para algumas fotos com a roupa da equipe e movimentou as redes sociais.

Ahhh. This is where it's at. pic.twitter.com/kiHCZCRpil ? FC Barcelona (@FCBarcelona) December 27, 2023

Vitor Roque foi liberado para passar o Natal com sua família no Brasil e deixou o país na tarde da última terça-feira. A imprensa espanhola diz que o "Tigrinho", como carinhosamente está sendo chamado na Espanha, fará seu primeiro treino com o Barcelona na sexta-feira, data em que o restante do elenco se representará após a pausa natalina.

A expectativa é de que Vitor Roque esteja à disposição do técnico Xavi para o próximo jogo do time da Catalunha, no dia 4 de janeiro, às 17h30 (de Brasília), diante do Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol.

O brasileiro assinou contrato com o Barcelona até junho de 2031 e possui uma multa rescisória de 500 milhões de euros (cerca de R$ 2,66 bilhões).

O atleta foi anunciado oficialmente pelo Barcelona em junho de 2023. Na última temporada, ele foi um dos grandes destaques do Athletico-PR, tendo marcado 21 gols e contribuído com oito assistências.