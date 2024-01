Vitor Roque cita sonho realizado no Barcelona e já deixa promessas

Após desembarcar na Espanha durante a manhã desta quarta-feira, Vitor Roque rumou ao CT do Barcelona, onde passou por alguns testes físicos e deu suas primeiras declarações como novo jogador do clube catalão, arriscando até mesmo a língua local.

"Estou muito contente com tudo que está acontecendo na minha vida. Era um sonho que agora está realizado. Vou procurar aprender ao máximo com todo o grupo, desfrutar, sempre ter garra e querer a bola para fazer gols", disse em vídeo divulgado nas redes sociais do Barça.

O jovem de 18 anos ainda revelou que espera "vitórias, vontade de ganhar e procurar ajudar ao máximo o clube".

Está programado para Vitor Roque realizar a tradicional sessão de fotos junto ao escudo do Barcelona na tarde desta quarta-feira. O "Tigrinho" deve estar à disposição do treinador Xavi para o próximo jogo do Barça, diante do Las Palmas, pelo Campeonato Espanhol, no dia 4 de janeiro.

Vitor Roque é o primeiro reforço do Barcelona no mercado de inverno. A equipe ainda tem a intenção de encontrar um meio-campista para recompor o desfalque de Gavi, que sofreu uma grave lesão no joelho no final de novembro.