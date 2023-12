Vasco marca reapresentação do elenco visando preparação para a temporada de 2024

O Vasco ainda não anunciou nenhum reforço para 2024, mas a diretoria segue com o planejamento para a próxima temporada. O clube carioca confirmou que a reapresentação do elenco será no dia 6 de janeiro, quando os jogadores vão iniciar os trabalhos no CT Moacyr Barbosa.

O Gigante da Colina deve confirmar a realização da pré-temporada fora do Rio de Janeiro. Uma das opções para fazer parte da preparação para os compromissos de 2024 é Punta del Este, no Uruguai. No entanto, ainda não há nada certo.

Até o fim ? ? Leandro Amorim | #VascoDaGama pic.twitter.com/LLk2qxTNkA ? Vasco da Gama (@VascodaGama) December 10, 2023

O objetivo do Vasco na temporada do ano que vem é a briga por títulos. Para isso, o clube, principalmente através do diretor Alexandre Mattos, mira a chegada de alguns reforços para a primeira parte da temporada.

Veja também:



Conheça o canal da Gazeta Esportiva no YouTube

Além de contratações. o Cruzmaltino também começou uma 'limpa' no atual elenco para aliviar a folha salarial e abrir espaço para a chegada de novos atletas. Até o momento, tiveram suas saídas confirmadas o zagueiro Robson Bambu, o lateral Gabriel Dias, o meia Alex Teixeira e o atacante Sebástian Ferreira.