Troco? Prestes a perder Caio Paulista, São Paulo já deu chapéu no Palmeiras; relembre

São Paulo e Palmeiras agitaram os noticiários nos últimos dias com a reviravolta na história de Caio Paulista. O time tricolor dava a permanência do lateral como certa, mas uma reviravolta afastou o atleta do Morumbi e o deixou perto do Verdão.

Esta não é a primeira nem a única vez que os rivais paulistas brigam por um jogador nos bastidores. Em 2014, ambos acirraram uma disputa quente pelo atacante Alan Kardec.

Emprestado pelo Benfica, o atleta estava em fim de contrato com o clube alviverde e negociava sua permanência. As conversas duraram meses, para que no final as partes não chegasse a um acordo. O São Paulo ficou à espreita e agiu sorrateiramente para tirar Kardec do rival.

Após perder o jogador, o então presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, criticou a atitude da diretoria tricolor, à época liderada por Carlos Miguel Aidar. Em uma coletiva convocada por ele, o dirigente chegou a falar em "falta de ética" e ironizou o jogador, que segundo Nobre, estava no "ostracismo" antes de vir para o Verdão.

Ele ainda afirmou que, a partir daquele momento, a relação entre as gestões dos dois clubes seria "péssima", como é "desde 1940".

Há quase dez anos, o São Paulo apresentava Alan Kardec como reforço

Atualmente, Julio Casares e Leila Pereira vinham trabalhando para estreitar laços entre os rivais. Eles promoveram uma troca de mando entre os times, quando o Palmeiras jogou no Morumbi e o São Paulo no Allianz Parque. O caso Caio Paulista, porém, pode acirrar a rivalidade a poucos meses da Supercopa do Brasil.

As equipes ainda protagonizaram outros "chapéus", quando um rival leva a melhor sobre o outro. No ano de 1995, o ex-lateral Cafu, depois de atuar pelo Tricolor, se transferiu ao Verdão de maneira polêmica. Em 2005 e 2006, houve briga nos bastidores pelo meio-campista Richarlyson e pelo lateral Ilsinho.