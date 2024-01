No 2º semestre, Talisca é brasileiro que mais participou de gols no mundo

Mesmo no meio de um elenco recheado de estrelas, como Cristiano Ronaldo e Sadio Mané, Anderson Talisca segue se destacando no Al-Nassr. Segundo a plataforma de estatísticas "Sofascore", o atleta é o brasileiro com mais gols e participações em gols do mundo no segundo semestre de 2023.

Em 26 jogos disputados neste recorte, Talisca balançou as redes 21 vezes e deu cinco assistências, totalizando 26 participações em gols. Ele precisa de apenas 79 minutos em campo para participar de um tento.

Além disso, o jogador revelado pelo Bahia conta com 70 finalizações, sendo 37 ao gol, e 58% de conversão em chances claras.

Na vitória do Al-Nassr por 5 a 2 sobre o Al-Ittihad, equipe de Benzema, ontem (26), Anderson Talisca foi responsável por marcar o gol da virada e dar a assistência para o quarto marcado por sua equipe, feito por Sadio Mané.

Agora, o próximo compromisso do brasileiro com a equipe saudita será no sábado, às 15h (de Brasília), diante do Al Taawon, pelo Campeonato Saudita. Na liga nacional, o Al-Nassr ocupa a segunda colocação com 43 pontos, sete a menos que o líder Al-Hilal.