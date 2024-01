Sete centroavantes e poucos gols: Santos teve temporada sem brilho no ataque

2023 foi um ano para o Santos esquecer. O clube sofreu para conquistar bons resultados e caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Um dos fatores que pode explicar a dificuldade do Peixe foi o baixo aproveitamento no setor ofensivo.

O Alvinegro Praiano encerrou a temporada com apenas 64 gols marcados em 62 jogos. Ou seja, uma média de 1,03 tento por compromisso.

O curioso é que o ataque foi um setor bem reforçado pela diretoria para 2023. O time teve sete centroavantes ao longo do ano: Alfredo Morelos, Bruno Mezenga, Deivid Washington, Julio Fuch, Marcos Leonardo, Rwan e Raniel.

Destes, quatro terminaram o ano na Vila Belmiro: Morelos, Mezenga, Fruch e Marcos Leonardo.

O que mais se destacou foi Marcos Leonardo. O centroavante de 20 anos foi o artilheiro da equipe, com 21 bolas na rede em 49 partidas. O segundo atleta com mais gols foi Steven Mendoza, com 10. Furch aparece em terceiro, com três.

Apesar de não ter feito tantos tentos, o argentino caiu nas graças da torcida santista. Anunciado em julho, o atleta de 34 anos disputou 22 jogos e foi decisivo nas vitórias sobre Grêmio, Bahia e Goiás.

Deivid Washington, por sua vez, teve uma passagem relâmpago pelo profissional do Santos, mas foi tempo suficiente para chamar atenção do futebol internacional. Foram 16 embates e duas bolas na rede. Em agosto, o garoto foi vendido ao Chelsea.

O restante não conseguiu se destacar, pelo contrário. Rwan disputou sete jogos, marcou um gol, e saiu para o Ludogorets Razgrad, da Bulgária. Mezenga jogou 11 vezes, fez um gol e foi devolvido ao Água Santa. Morelos atuou em três oportunidade e não marcou. Raniel entrou em campo duas vezes, não marcou e foi para o Qingdao West Coast.

Para 2024, o setor ofensivo do Santos ainda é uma incógnita. Isso porque o novo presidente do clube, Marcelo Teixeira, está reformulando o elenco e tentando diminuir os salários após a queda para a Série B do Brasileirão. Marcos Leonardo, por exemplo, não esconde o seu desejo de ser vendido. Já Furch deve ficar.

No próximo ano, o Alvinegro Praiano vai disputar apenas o Campeonato Paulista e a Segunda Divisão da liga nacional.