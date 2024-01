São Silvestre divulga detalhes das entrevistas e treinos com favoritos

A organização da 98ª Corrida Internacional de São Silvestre divulgou os detalhes das entrevistas coletivas com os principais nomes da prova de 2023. O evento será realizado no próximo sábado, dia 30 de novembro, a partir das 10h30.

A partir de sexta-feira, atletas do Brasil e do exterior também estarão liberado para treinos na capital paulista, no Parque do Ibirapuera, a partir das 7h30.

Confira abaixo os detalhes:

Coletivas



Data: 30/12



Local: Intercity Ibirapuera - Avenida Ibirapuera, 2577



Horário: 10h30 - dividida em duas partes - primeiro brasileiros e depois estrageiros

Brasileiros

Fábio de Jesus Correa, melhor atleta nacional na edição de 2022, com o quarto lugar, e que este ano venceu a Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro e também a Volta Internacional da Pampulha

Ederson Vilela, campeão da Maratona Internacional de Curitiba (2023) e da Volta Internacional da Pampulha (2019)

Franck Caldeira, campeão da São Silvestre em 2006

Giovane dos Santos, seis vezes campeão da Volta da Pampulha e vencedor da Meia Maratona Internacional de Guarulhos (2021)

Larissa Quintão, vice-campeã da Meia Maratona Internacional de São Paulo 2023, além de estar entre as melhores nas principais provas do país

Kleidiane Barbosa, vice-campeã da Volta Internacional da Pampulha 2023 e quinta colocada da Meia Maratona Internacional do Rio de Janeiro

Mirela Andrade, top-10 na 97ª Corrida de São Silvestre

Estrangeiros