São Paulo decide não renovar com Matheus Belém; atleta aguardava proposta

O São Paulo decidiu não renovar o contrato do zagueiro Matheus Belém, de 20 anos, que tem vínculo até o final de janeiro de 2024.

O que aconteceu

A decisão do Tricolor paulista, segundo ouviu o UOL Esporte, foi técnica. O zagueiro estreou como profissional neste ano e participou de três jogos.

Estafe aguardava para renovar vínculo. Os empresários do jogador afirmam que houve uma conversa e uma proposta de renovação, e o atleta aguardava a formalização para continuar no São Paulo.

O São Paulo entrou em contato e comunicou que iriam renovar o Matheus por mais três anos. A proposta foi apresentada e aceita pelo atleta no dia 19/12. Desde então o clube manteve silêncio e o atleta aguarda a diretoria do São Paulo disse um dos responsáveis pela carreira do atleta em contato com o UOL.

São Paulo nega conversas recentes. Fontes ouvidas pelo UOL confirmam que houve uma conversa há alguns meses, mas afirmam que a proposta havia sido negada. O estafe do jogador diz que a oferta tinha sido informal e fora aceita, e aguardava a formalização para renovar.

Belém chegou a ser melhor em campo em jogo com titulares poupados. Ele atuou contra o Santos no Paulistão entrando no intervalo e duas vezes no Brasileirão, ambas quando Dorival decidiu poupar titulares: diante do Red Bull Bragantino, quando chegou a ficar entre os melhores em campo, e contra o América-MG.

Red Bull Bragantino monitora, mas Belém dava preferência ao São Paulo. O jogador chegou a se posicionar nas redes sociais desmentindo um possível acerto com o Bragantino e reiterando o desejo de seguir no clube onde foi formado.

