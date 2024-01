Santos anuncia contratação do zagueiro Gil, ex-Corinthians

O Santos anunciou, na noite desta quarta-feira (27), o zagueiro Gil, ex-Corinthians. O defensor estava livre no mercado após não renovar com o Timão e assina com o Peixe por uma temporada, com opção de renovação por mais 12 meses.

Segundo divulgado pelo Alvinegro Praiano, o acordo com o jogador de 36 anos será formalizado após realização dos exames médicos no início de 2024, quando Marcelo Teixeira assume oficialmente a presidência.

Gil estava no Timão desde 2019. Antes, ele também já havia vestido a camisa do clube entre 2013 e 2015. Ao todo, foram 444 jogos e 19 gols. Nesta temporada, foram 61 aparições, sendo 60 como titular, e quatro bolas na rede.

GIL É DO SANTOS! ? O Santos Futebol Clube continua reforçando o seu elenco para a próxima temporada e acertou a contratação do zagueiro Gil. O defensor chega à Vila Belmiro com contrato de um ano (com opção de renovação por mais 12 meses). O acordo será formalizado após... pic.twitter.com/LFqWn9ms6S ? Santos FC (@SantosFC) December 27, 2023

Além disso, o atleta foi campeão do Paulistão e da Recopa Sul-Americana em 2013 e do Campeonato Brasileiro de 2015 pelo Clube do Parque São Jorge.

O zagueiro surge como uma oportunidade de mercado ao Santos, que desceu para a Série B do Brasileirão. A nova diretoria santista, liderada por Marcelo Teixeira, busca reformular o seu elenco para 2024, especularmente pela dificuldade financeira.

Gil, aliás, trabalhou com Fábio Carille, novo técnico do Santos. Com o treinador no banco de reservas, o defensor soma 27 partidas, todas como titular. Ele também atuou por Americano-RJ, Atlético-GO, Cruzeiro, Valenciennes-FRA e Shandong Luneng-CHI.

Além do ex-corintiano, o Santos já anunciou as contratações do meio-campista Giuliano, do lateral direito Aderlan e do lateral esquerdo Jorge. O Peixe ainda tem conversas encaminhadas com o atacante Willian Bigode e com os meias Cazares e Otero.

Em sua próxima temporada, o Alvinegro Praiano terá a disputa de duas competições: o Paulistão e a Série B do Campeonato Brasileiro.