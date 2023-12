Santos anuncia a contratação do lateral Jorge, emprestado pelo Palmeiras

O Santos anunciou nesta quarta-feira a contratação de Jorge. O lateral esquerdo chega por empréstimo do Palmeiras. O vínculo é de um ano. A assinatura oficial será realizada nos primeiros dias de janeiro, quando Marcelo Teixeira assume a presidência.

O jogador de 27 anos, que esteve emprestado ao Fluminense durante a temporada 2023, não entra em campo desde fevereiro, quando sofreu grave lesão de ligamento e menisco no joelho direito durante um treinamento. Ele tem contrato com o Verdão até dezembro de 2025.

A tendência, entretanto, é que o defensor não tenha problemas para participar da pré-temporada neste seu retorne ao Peixe. O atleta passou por recuperação no Tricolor Carioca durante cerca de nove meses e começou a fazer treinos em novembro.

Formado nas categorias de base do Flamengo, Jorge defendeu as cores do Santos em 2019, também por empréstimo. Na ocasião, ele pertencia ao Monaco. Foram 35 jogos pelo Alvinegro Praiano, sendo 32 como titular, dois gols e três assistências.

Depois, o lateral esquerdo voltou ao clube francês e foi emprestado ao Basel, da Suíça, antes de ser contratado em definitivo pelo Palmeiras, em 2021. Pelo Alviverde, disputou 31 partidas e não participou diretamente de gols.

Apesar de ter mais dois anos de contrato, Jorge não faz parte dos planos do técnico Abel Ferreira, que conta com Piquerez e Vandelan para a posição no elenco palmeirense.

No Santos, ele brigará por posição com Felipe Jonatan, Dodô e Kevyson.

Até o momento, o Peixe também já anunciou as contratações do lateral direito Aderlan e do meio-campista Giuliano.