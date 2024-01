Santos anuncia a contratação do lateral Aderlan, ex-RB Bragantino, para 2024

O Santos anunciou oficialmente, nesta quarta-feira, seu segundo reforço para 2024. Trata-se do lateral Aderlan, ex-RB Bragantino. O atleta de 33 anos passará por exames médicos no começo de 2024 e, se aprovado, terá contrato válido por uma temporada.

O defensor vem para ser opção em uma posição carente no Peixe: a lateral direita. Atualmente, o Alvinegro conta com João Lucas e Júnior Caiçara, sendo que o segundo tem contrato se encerrando no dia 31 e não deve permanecer. Além deles, o atacante Lucas Braga vinha sendo o titular improvisado no setor, mas tem negociações para se transferir para o Japão.

BEM-VINDO, ADERLAN! ?? O lateral direito Aderlan é mais um reforço do Santos Futebol Clube para a temporada de 2024! O jogador de 33 anos chega à Vila Belmiro com contrato de um ano. Pra cima deles! pic.twitter.com/BLzKEVxe3e ? Santos FC (@SantosFC) December 27, 2023

Na terça-feira, o Santos também confirmou a chegada do meia Giuliano, que terá contrato de uma temporada com opção de renovação por mais uma. Além dele, também estão encaminhadas as chegadas do lateral-esquerdo Jorge, que virá por empréstimo do Palmeiras, e do atacante Willian Bigode, cedido pelo Fluminense. João Paulo, Rincón e Furch também confirmaram permanência para 2024.

Aderlan estava no Bragantino desde 2019. Foram 218 compromissos pela equipe do interior paulista e seis bolas na rede. Em 2023, ele entrou em campo em 38 oportunidades, sendo 26 como titular, anotou um gol e deu duas assistências.

O lateral também soma passagens por Campinense, Itapipoca, Corinthians-AL, CSA, Santa Rita, Acadêmica OAF-POR, Luverdense, América-MG e Red Bull Brasil.