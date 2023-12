Santos anuncia a contratação de Aderlan, ex-Red Bull Bragantino

O Santos oficializou hoje (27), por meio de suas redes sociais, a contratação do lateral direito Aderlan, que deixou o Red Bull Bragantino.

O que aconteceu

O jogador de 33 anos assinou contrato de um ano com o clube da Vila Belmiro. No Santos, ele disputará o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro.

Aderlan disputou 38 jogos pelo Red Bull Bragantino em 2023, alternando como titular e reserva na temporada. Ele estava no clube de Bragança Paulista desde 2019.

O Santos também deve se reforçar na lateral esquerda. A equipe alvinegra negocia com Jorge, que pertence ao Palmeiras.