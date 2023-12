Santos acerta a contratação de Otero, ex-Corinthians e Atlético-MG

O Santos acertou a contratação do meio-campista Rómulo Otero. O jogador de 31 anos está em fim de contrato com o Aucas, do Equador e chegará sem custos à Vila Belmiro.

O que aconteceu

O venezuelano disputou 31 partidas com a camisa do clube equatoriano em 2023. Ao todo, ele marcou quatro gols e deu quatro assistências.

Otero surgiu no Caracas, da Venezuela, onde ficou até 2015, quando assinou com o Huachipato, do Chile. No ano seguinte, o meia partiu para o Brasil para atuar no Atlético-MG. Foram quatro anos no Galo, com 135 partidas, 26 gols e 14 assistências.

Já em 2020, o venezuelano teve a oportunidade de vestir a camisa do Corinthians. Pelo Timão, ele entrou campo 41 vezes, marcou quatro tentos e foi garçom duas vezes. Na sequência, passou por Cruz Azul-MEX, Fortaleza e Aucas, onde estava até então.

Ao longo da sua carreira, Otero também soma diversas convocações para a seleção venezuelana. São 50 embates pelo seu país e seis bolas na rede.

O meia irá disputar posição com Lucas Lima e Nonato. No Santos, aliás, ele teria a oportunidade de atuar com o compatriota Tomás Rincón. Yeferson Soteldo, por sua vez, foi emprestado ao Grêmio.