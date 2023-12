Amigo de Scooby e fã de ondas grandes: o surfista que processou a Universal

O surfista brasileiro Felipe Cesarano processou a Universal Studios e será indenizado em R$ 25 mil após usarem sua imagem sem autorização.

Ondas grandes

Conhecido como Gordo, o atleta é um dos maiores big riders do mundo (especialista em ondas grandes).

O carioca é amigo de Pedro Scooby e eles costumam surfar juntos. Foi o ex-BBB quem avisou Cesarano que ele aparecia em uma cena do filme Jurassic World.

Em 2020, ele tinha um programa no canal Off chamado "A Casa do Gordo", em que mostrava seu dia a dia com os amigos no Havaí.

Em janeiro de 2010, surfou uma onda de 10 metros de altura, em Waymea Bay, em Oahu, no Havaí e concorreu ao prêmio XXL - "Oscar" do surfe.

Felipe tem 36 anos, é casado com Kyrie Eleison e tem um filho.

Acidente de carro

Em dezembro de 2020, o surfista se envolveu em um acidente que causou a morte do sargento da Marinha, Diego da Silva, de 36 anos.

Ele foi condenado a cinco anos e seis meses, em regime semiaberto, por homicídio culposo. Em 2022, a pena foi convertida em prestação de serviço à comunidade.