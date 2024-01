PVC: 'Neste momento, o Neymar é um popstar, não um jogador profissional'

O colunista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, criticou a presença de Neymar em um cruzeiro no fim do ano. Em participação no "De Primeira", que vai ao ar de segunda a sexta, às 11h (de Brasília), no canal do UOL Esporte no YouTube, o jornalista avaliou que o atacante do Al Hilal tem sido mais uma celebridade que um atleta.

Jogos do Al Hilal pelo Campeonato Saudita não eram prioridade. "Ney popstar. Um cara que faz um cruzeiro em um período de recuperação da lesão? Neste momento, ele é um popstar. Ele vai passar o Réveillon como um popstar e não como um atleta profissional. [Sabendo que ele já tinha se comprometido a participar do cruzeiro] Se ele não tivesse a lesão, ele jogaria ontem, jogaria sexta-feira? Não dá para fazer os dois [cruzeiro e jogos]".

Algo diferente no corpo de Neymar. "O Neymar voltou de uma lesão de tornozelo. Era um jogador que não tinha tido nunca uma lesão de articulação. Teve uma lesão grave no tornozelo, voltou e teve uma lesão no joelho. Alguma coisa está diferente no corpo dele. As articulações não estão suportando como suportavam. Nove jogos e outra lesão. Tem um problema. Como ele vai se recuperar? O que eu posso dizer? Nada. Em alto-mar".

