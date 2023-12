Perto do Corinthians, Adriano Martins liderou melhor defesa da Série B

Na busca por reforços para o sistema defensivo, o Corinthians está negociando com o zagueiro Adriano Martins. O jogador foi destaque do Novorizontino na Série B do Campeonato Brasileiro de 2023, sendo o líder da equipe em ações defensivas no torneio.

Segundo números da plataforma "Sofascore", especializada em dados estatísticos, o defensor de 26 anos realizou, ao todo, 231 ações defensivas em 35 partidas na Série B, liderando a melhor defesa da competição ao lado do Vila Nova — a equipe do interior paulista sofreu 30 gols e terminou na quinta colocação.

Além disso, o jogador, que costuma atuar pelo lado direito do campo, recuperou 175 bolas, ganhou 152 duelos e teve 51 desarmes. Ele também venceu 64% das disputas aéreas.

Ofensivamente, Adriano Martins não passou em branco. O zagueiro marcou um gol, na derrota por 2 a 1 para o Vila Nova, na primeira rodada.

Na temporada, considerando também o Paulistão A2, o atleta atuou em 47 oportunidades, anotando dois tentos. Ele está no Novorizontino desde 2020, mas se firmou como titular da equipe em 2023, sob o comando de Eduardo Baptista.

O clube de Novo Horizonte (SP) conquistou, com o jogador no miolo de zaga, o retorno à primeira divisão do Campeonato Paulista e ficou na quinta colocação da Série B, a um ponto do acesso à elite do futebol nacional.

Com status de promessa, por fim, Adriano Martins chegaria para ser mais um nome na composição do sistema defensivo do Corinthians, que, no momento, conta apenas com Lucas Veríssimo, Caetano e Raul Gustavo.