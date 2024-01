Pesquisão UOL 2023: Caiu em Itaquera... Corinthians tem estádio mais hostil

Do UOL, no Rio de Janeiro

A Neo Química Arena, do Corinthians, foi eleita o estádio mais difícil de se jogar pelos jogadores ouvidos no Pesquisão UOL 2023.

A casa corintiana recebeu 27,9% dos votos. O Allianz Parque, do Palmeiras, ficou em segundo com 16,2%. A Ligga Arena, do Athletico-PR, ficou em terceiro com 11,6%.

Os outros citados: a Arena do Grêmio, Arena Pantanal (Cuiabá), Castelão (Fortaleza), Couto Pereira (Coritiba), Nilton Santos (Botafogo), Maracanã (Flamengo e Fluminense), Morumbi (São Paulo), São Januário (Vasco) e Vila Belmiro (Santos).

O estádio do Corinthians já foi eleito duas vezes o segundo melhor do Brasil, no Pesquisão 2014 e 2016, e em ambos ficou atrás apenas do Maracanã.

Corinthians apenas 14º melhor mandante

A Neo Química Arena não foi tão eficiente no Campeonato Brasileiro de 2023. O Corinthians teve apenas a 14ª melhor campanha como mandante, com seis vitórias, dez empates, três derrotas e um aproveitamento de 49,1%.

O que é o Pesquisão do UOL

O Pesquisão 2023 do UOL foi respondido de forma anônima por 43 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 8 de dezembro.