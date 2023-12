Panorama de mercado: São Paulo recheia meio-campo e busca reforços para o ataque e lateral

O mercado do São Paulo segue animado. Depois de anunciar três contratações, o clube continua se movimentando e planeja reforçar mais dois setores da equipe: o ataque e a lateral esquerda.

O panorama da janela do Tricolor é a seguinte. A diretoria recheou o meio-campo, com as chegadas do veterano Luiz Gustavo e do paraguaio Damián Bobadilla. A dupla se junta a Pablo Maia, Alisson, Gabriel Neves, Negrucci, Rodrigo Nestor, Luan e Jhegson Méndez, que já estavam no elenco.

O foco, agora, passa a ser o ataque. O São Paulo já anunciou Erick, destaque do Ceará na última Série B, mas tem na mira outras duas opções para o setor. A primeira é Ferreira, do Grêmio.

A equipe paulista mantém conversas com o clube gaúcho há bastante tempo. O jogador tem vínculo com o Imortal só até o fim de 2024, portanto, poderia assinar um pré-contrato a partir da metade do ano que vem. O Tricolor enxerga a situação com otimismo e tenta chegar a um acordo para tirá-lo de Porto Alegre.

A negociação não é simples. O Grêmio admite que pode perdê-lo, mas promete fazer jogo duro e esperar pela oferta mais vantajosa. A chegada de Soteldo, do Santos, pode facilitar. O São Paulo busca contratá-lo ainda antes da virada do ano.

Outra prioridade do clube é um reserva para Calleri. O time consultou Pedro Raul, ex-Vasco, mas esbarrou nos altos valores envolvidos e descartou o nome. A diretoria mapeia outras opções viáveis no mercado.

Caso Caio Paulista força busca por novo lateral

O São Paulo não buscava laterais, mas passou a olhar para a posição com mais atenção após o caso de Caio Paulista. A permanência do ala era tida como certa no Morumbi, mas uma reviravolta afastou o jogador, que está muito perto de acertar com o rival Palmeiras.

O Tricolor pretende renovar o contrato de Welington e, se possível, contratar outro lateral para disputar posição. No elenco, ainda há Patryck, da base, e Moreira, que pode atuar pelas duas beiradas do campo.