Novorizontino fecha patrocínio com site de apostas esportivas para 2024

Já pensando em 2024, o Grêmio Novorizontino anunciou, nesta quarta-feira, que fechou patrocínio com a Bet7K. A empresa de apostas esportivas estará estampada na parte frontal do uniforme do clube paulista durante a próxima temporada.

O negócio ainda prevê a exposição da marca em lugares como backdrops, placas de publicidades e ambientes digitais do clube.

"O Novorizontino, na busca de uma melhora contínua do trabalho realizado para o crescimento do futebol, conquistou mais uma importante vitória, que foi o fechamento de uma nova parceria para o ano de 2024. Trata-se da Bet7K, que a exemplo do Novorizontino, é uma empresa que traz segurança e profissionalismo no seu segmento, sempre com ofertas exclusivas e o melhor atendimento ao cliente. Bet7K e Novorizontino, rumo às conquistas de 2024?, disse Genilson da Rocha Santos, diretor-presidente do Grêmio Novorizontino SAF.

O Novorizontino viveu um grande ano em 2023. Além de ter se tornado a primeira SAF 100% do Brasil, a equipe conseguiu o acesso para a disputa da Série A do Campeonato Paulista em 2024 e terminou a Série B do Campeonato Brasileiro na quinta colocação, com 63 pontos, ficando a uma unidade de subir para a elite da competição.

"Além de aumentar a presença no esporte, estamos sempre em busca de desenvolver parcerias sólidas com os nossos clubes e acreditamos muito no desenvolvimento das modalidades esportivas, sobretudo o futebol. É com muita satisfação que celebramos este momento com o Novorizontino, importante equipe do futebol paulista, e estaremos juntos para alcançar ainda mais em 2024", comentou Talita Lacerda, CEO da Bet7k.

A estreia oficial do Novorizontino na temporada de 2024 está marcada para o dia 21 de janeiro, em duelo diante do Palmeiras, em casa, pelo Campeonato Paulista.