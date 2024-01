Corinthians: Gabriel Moscardo é liberado para viajar e assinar com PSG

O Corinthians liberou o volante Gabriel Moscardo para viajar à França e assinar contrato com o Paris Saint-Germain.

O que aconteceu

O clube francês topou pagar 20 milhões de euros (cerca de R$ 107 milhões), mais 2 milhões de euros em bonificações (aproximadamente de R$ 10,7 milhões), para contar com o 'Filho do Terrão'.

Na negociação, ficou acordado que o Corinthians vai ter acesso a 90% do valor total da transferência (R$ 96,5 milhões). Com o valor do bônus, o Timão pode receber até cerca de R$ 106 milhões. A liberação de Moscardo foi noticiada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Inicialmente, Augusto Melo e companhia não tinham interesse em negociar o volante, buscando lucrar mais com o garoto futuramente. No entanto, o jovem demonstrou interesse em partir para a Europa nesta janela de transferências e o clube viu pouca força para barganhar com o PSG, que também já tem tudo certo para contratar o zagueiro Lucas Beraldo, do São Paulo.

No meio do ano, Duilio Monteiro Alves recusou uma proposta do Chelsea por Moscardo. Na ocasião, o clube inglês ofereceu um total de 25 milhões de euros (R$ 132,7 milhões) pelo jovem volante. O negócio envolveria 21 milhões de euros fixos (R$ 111,5 mi), além de 4 milhões (R$ 21,2 mi) em bonificações.

A expectativa é que o dinheiro da venda de Moscardo seja utilizado, entre outras coisas, para aliviar o caixa do clube, especialmente em relação às dívidas de curto prazo.

Na temporada de 2023, Gabriel Moscardo somou 25 jogos (21 como titular) no profissional, com um gol e uma assistência. O jogador começou o ano na equipe sub-20, mas foi promovido ao time de cima por Vanderlei Luxemburgo em junho.