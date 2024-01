'Alemã', modelo e mãe de 'P': quem é Kelly Piquet, namorada de Verstappen

Max Verstappen passou o Natal em Brasília, ao lado da namorada Kelly Piquet e da família dela. Dias antes, ele esteve em uma fazenda no interior de São Paulo para celebrar o casamento do cunhado Nelsinho Piquet.

A herdeira do tricampeão da Fórmula 1 Nelson Piquet é modelo e trabalhou com marketing.

Quem é Kelly Piquet?

Filha de Nelson Piquet, fruto da relação do ex-piloto e de Sylvia Tamsma. Kelly tem seis irmãos: Julia, Geraldo, Pedro, Laszlo, Marco e Nelsinho Piquet.

Nascida na Alemanha. Apesar da nacionalidade brasileira, Kelly Piquet nasceu em Hamburgo, na Alemanha, em 7 de dezembro de 1988. Ela viveu na França até os 12 anos, quando se mudou para o Brasil.

Atual campeão da Fórmula 1 passou Natal com a família Piquet Imagem: Reprodução/Instagram

Morou também na Inglaterra e nos Estados Unidos. Na Europa, chegou a estudar em um colégio interno — mas a educação básica no Brasil. Já nos EUA, ela cursou relações internacionais com foco em economia e ciências políticas por seis anos.

Seguiu carreira na moda, onde estagiou. Ela trabalhou como assessora de imprensa nos Estados Unidos e foi assistente de estilista na Vogue Latino-Americana. Em janeiro de 2023, foi capa da Vogue holandesa.

Ter clicado minha primeira capa da Vogue com a @nlvogue, e na minha querida casa em Brasília, misturando minhas duas raízes, foi um sonho absoluto que se tornou realidade. Ainda estou me beliscando.

Kelly Piquet, em publicação na época da revista

Voltou ao Brasil em 2013 e trabalhou com grandes marcas. Kelly se especializou em marketing na ESPM de São Paulo e, já em 2014, trabalhou com grifes como Les Petits Joueurs, Dolce&Gabbana e Isolda. Na época, virou colunista da edição brasileira da Marie Claire.

Mãe da Penelope. Kelly é mãe de uma menina nascida em julho de 2019 em Mônaco, da sua relação com o também piloto Daniil Kvyat.

Penelope é chamada carinhosamente de 'P' pelos fãs da mãe e do padrasto Max Verstappen. Seu relacionamento com Daniil foi de 2017 até o começo de 2020.

Está com Max Verstappen desde outubro de 2020. Desde então, o atual piloto da Fórmula 1 já foi visto algumas vezes no Brasil fora do período do GP. Suas últimas aparições foram no casamento do cunhado Nelsinho, no meio de dezembro, que aconteceu no interior de São Paulo, e no Natal na família Piquet, em Brasília.