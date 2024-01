Mirassol realiza o primeiro trabalho no gramado do CT na pré-temporada

Na manhã desta quarta-feira, o Mirassol realizou o primeiro trabalho no gramado do CT nesta pré-temporada. A equipe se prepara para a disputa do Paulistão, já que a estreia acontece no dia 20 de janeiro, diante da Ponte Preta.

Além dos treinos, o time paulista vem reforçando o elenco. Entre os contratados, estão os atacantes Dellatorre, de 31 anos, e Everton Bala, de 24, ambos já com passagens pelo clube, o jovem zagueiro Henri, de 21 anos, e o meia-atacante Isaque, de 26.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirassol Futebol Clube (@mirassolfc)

O Mirassol também renovou contrato com alguns jogadores experientes, como o meia-atacante Chico Kim, de 32 anos, autor de seis gols pela equipe na última edição da Série B, e o meio-campista Gabriel, de 33 anos, com incríveis 50 partidas em 2023, tornando-se assim o atleta que mais atuou em uma única temporada pelo clube.

Em 2024, além do Campeonato Paulista, o Mirassol disputará novamente a Série B, já que terminou a competição na sexta colocação, fora da zona de acesso à primeira divisão.