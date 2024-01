Manchester City bate Everton de virada e dorme entre os quatro primeiros no Inglês

A Premier League não para. Nesta quarta-feira, dois dias após o Natal, o Manchester City bateu o Everton de virada, por 3 a 1, no Goodison Park, em compromisso válido pela 19ª rodada do torneio. Os gols da vitória dos visitantes foram marcados por Foden, Álvarez e Bernardo Silva, enquanto Harrison fez para os mandantes.

Com o triunfo fora de casa, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola dormirá na quarta colocação, alcançando os 37 pontos - cinco atrás do líder Liverpool. Os Citizens dependem de uma derrota do Tottenham para terminarem a rodada no G4. Já o Everton segue na luta contra o rebaixamento e o revés não ajudou: o time figura na 17ª posição, com 16 pontos - apenas um acima do Luton, que abre a zona.

As duas equipes ainda fazem mais um jogo antes do fim do ano. O Manchester City entra em campo neste sábado e terá pela frente o Sheffield United, às 12 horas (de Brasília), pela 20ª rodada do Inglês, no Etihad Stadium.

O Everton, por sua vez, também joga neste final de semana. No sábado, a equipe encara o Wolverhampton, no mesmo horário, no Molineux Stadium.

O jogo

O Manchester City, mesmo jogando fora de casa, começou o jogo em cima do Everton. E aos 13 minutos, teve grande chance para abrir o placar. Álvarez enfiou boa bola para Matheus Nunes, que parou em boa defesa de Pickford. No rebote, Álvarez bateu novamente, e o goleiro inglês defendeu mais uma vez.

Com 23 minutos, Pickford salvou o Everton de novo. Grealish adentro a grande área pelo lado esquerdo e chutou de bico, mas o arqueiro adversário estava lá mais uma vez para impedir o gol.

Mas mesmo com a forte pressão dos Citizens, quem abriu o marcador foi o Everton. Rodri perdeu a bola dentro da grande área do City e McNeil ficou com ela. O jogador foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Harrison, que apenas precisou completar para o fundo do gol.

Com menos de dez minutos do segundo tempo, o City chegou ao empate. Phil Foden recebeu de Bernardo Silva e decidiu arriscar de fora da área. O meia inglês acertou o canto baixo direito de Pickford e deixou tudo igual em 1 a 1.

Com 17 minutos, após seguir pressionando o Everton, a equipe de Pep Guardiola virou o jogo. Após a bola bater na mão do defensor dos donos da casa, a arbitragem marcou pênalti. Álvarez foi para a cobrança e chutou no meio do gol para fazer o 2 a 1.

E aos 40 minutos, o City fechou o placar. Pickford saiu jogando errado e Branthwaite não conseguiu dominar. Bernardo Silva reparou que o goleiro estava fora do gol e bateu de fora da área, acertando a meta adversária e finalizando o marcador em 3 a 1.