Manchester City acerta a contratação de Echeverri, joia do River Plate; veja valores

O Manchester City está muito próximo de confirmar a captação de mais uma joia do futebol. De acordo com o jornalista Luis César Merlo, o clube inglês já teria acertado a contratação do atacante Claudio Echeverri, do River Plate.

O valor a ser pago pelos Citizens seria de 25 milhões de euros (R$ 134 milhões), algo próximo da multa rescisória da promessa do Millonario. No entanto, o atleta deve ficar mais um ano na sua equipe e só então assinará um contrato de longo prazo com o time do técnico Pep Guardiola.

Recentemente, o jornal espanhol AS colocou Claudio Echeverri na mira de vários clubes europeus. O atacante, no entanto, demonstrou vontade de atuar no Barcelona por sua relação de ídolo com Lionel Messi: "Gostaria de jogar no Barcelona, ??além do River Plate, porque sou um grande fã do Messi e sempre assistia quando ele jogava pelo Barcelona quando eu ainda era muito jovem".

Um dos jogos que mais geraram holofotes para a promessa foi o duelo entre Brasil e Argentina pelas quartas de final da Copa do Mundo sub-17. Na oportunidade, o camisa 10 marcou os três gols da vitória dos hermanos por 3 a 0, classificando sua equipe para a semifinal do torneio.