Lateral do Santos, Felipe Jonatan diz estar apto para jogar em 2024 e projeta "ano incrível"

Felipe Jonatan utilizou as suas redes sociais nesta quarta-feira para mostrar a sua evolução no tratamento de uma lesão no joelho. O lateral esquerdo do Santos afirmou estar apto para jogar e projetou uma boa temporada em 2024.

"Apto para 2024. Vai ser um ano incrível! Vamos", escreveu o jogador de 25 anos, que postou uma foto ao lado de Gustavo Pires, médico ortopedista e cirurgião de joelho.

Felipe Jonatan posta foto ao lado de médico em consultório (Foto: Divulgação)

Felipe Jonatan não entra em campo desde o dia 20 de abril. Ele sofreu uma ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo durante o empate sem gols com o Audax Italiano-CHI, na Vila Belmiro, pela Sul-Americana.

O lateral disputou apenas nove partidas em 2023 e deu uma assistência. Na próxima temporada, ele irá brigar por posição com Dodô, Kevyson e Jorge, que tem conversas avançadas para reforçar o Santos.

Em sua próxima temporada, o Alvinegro Praiano jogará apenas o Campeonato Paulista e a Série B do Campeonato Brasileiro.