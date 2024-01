Juventus renova com zagueiro brasileiro até 2028

Imagem: ANP via Getty Images

A Juventus anunciou nesta quarta-feira a renovação do contrato do zagueiro Bremer. O brasileiro assinou novo vínculo com o clube italiano até 2028.

O que aconteceu

"Tornou-se um pilar, constantemente entre os melhores em campo e uma certeza absoluta, conquistando o carinho da torcida e a confiança de todos. Parabéns, Gleison (Bremer)! Estamos prontos para continuar lutando juntos", escreveu o time.

Bremer chegou na Juventus em julho de 2022. Formado nas categorias de base do Atlético-MG, o brasileiro também possui uma breve passagem pelo São Paulo antes de se profissionalizar.

?? ?????? 2??0??2??8?? Gleison Bremer firma il rinnovo in ??! ?? ? JuventusFC (@juventusfc) December 27, 2023

O zagueiro despertou interesse da Juventus após se destacar no rival da equipe. Bremer foi contratado pelo Torino em 2018, e permaneceu no clube até 2022. Em seu período no time, anotou 13 gols em 110 jogos.

Com o bom desempenho no rival, o gigante italiano decidiu investir 40 milhões de euros para contar com o brasileiro (R$ 221 milhões na cotação da época). Desde que chegou ao clube, anotou seis gols e uma assistência em 60 partidas e é peça chave na equipe de Allegri.

"Estou muito entusiasmado com a renovação até 2028, e feliz por continuar na Juventus. Espero permanecer muito bem e continuar neste caminho. Há um ano e meio escolhi a Juve por ser um clube vencedor, um time capaz de ganhar nove Italianos seguidos. Mas o que fez a diferença foi que, desde que cheguei na equipe, percebi que a Juventus é uma família", declarou Bremer.