Ídolo do São Paulo, Cicinho ironiza provável saída de Caio Paulista

A iminente transferência de Caio Paulista do São Paulo para o Palmeiras não parece preocupar Cicinho, um dos ídolos do clube do Morumbi. Nas redes sociais, o ex-lateral deixou uma provocação ao jogador, que encontrou seu melhor futebol em 2023 pelo Tricolor.

"Será que dá para me explicar o por que de tanta decepção com a saída desse lateral aí?", indagou Cicinho em um post, sem citar o nome de Caio Paulista.

Entenda a situação

A diretoria do São Paulo dava a permanência de Caio Paulista como certa. Em setembro, o diretor de futebol Carlos Belmonte chegou a garantir que o clube contrataria o jogador em definitivo do Fluminense.

O contrato de empréstimo conta com uma opção de compra fixada em 3,5 milhões de euros (R$ 18,8 milhões), mas o Tricolor não tinha dinheiro para pagar à vista e negociava com o clube carioca a possibilidade de parcelar. A diretoria tinha a expectativa de que as conversas avançassem após o término do Mundial.

Em meio à situação, o Palmeiras fez uma consulta aos representantes de Caio Paulista e ouviu que o atleta estava no mercado. O Verdão, portanto, mostrou interesse na contratação e sinalizou com um oferta superior aos 3,5 milhões de euros.

Isso emperrou o acordo verbal que o São Paulo tinha com o atleta e seu agente, Eduardo Uram, que se afastaram do Morumbi com as propostas mais vantajosas. O empresário também é arrendatário do futebol da Tombense, time de Minas Gerais que detém 50% dos direitos de Caio.

O ala, inclusive, removeu o nome do Tricolor da bio de seu Instagram e trocou a foto de perfil. A atitude incomodou parte da torcida são-paulina, que o chamou de "Judas" e "traíra". Na mesma rede social, o presidente Julio Casares deixou um recado de Natal para os torcedores e pediu "identificação e vontade", que soou como uma indireta para o lateral.

O empresário Eduardo Uram se pronunciou, negando deslealdade e criticando a diretoria do São Paulo, que segundo ele, demorou para progredir com o acordo e deu a sensação que "não queria comprá-lo". Mais tarde, um documento divulgado pela UOL revelou que os representantes do atleta haviam sinalizado positivamente para o parcelamento.