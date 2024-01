Gabriel Veron celebra retorno ao Brasil e projeta "parceria vitoriosa" com o Cruzeiro

Nesta quarta-feira (27), o Cruzeiro anunciou a contratação do atacante Gabriel Veron, ex-Palmeiras, por empréstimo de uma temporada do Porto. Em suas redes sociais, o jogador de 21 anos celebrou o retorno ao Brasil, exaltou o projeto da Raposa e previu "parceria vitoriosa" com o clube mineiro.

"Estou muito feliz com a oportunidade de atuar em um dos maiores clubes do Brasil. Meu retorno não poderia ser diferente, optando por um projeto sério e de muita credibilidade como o do Cruzeiro. Gostaria de agradecer a diretoria do clube e toda minha equipe pelo grande trabalho, sempre pensando no melhor para minha carreira e no meu desenvolvimento", escreveu.

"Tenho certeza que essa parceria será vitoriosa. Estou extremamente empolgado em vestir essa camisa e não vejo a hora de estar em campo! Agradeço a todos mensagens de apoio e pela torcida. Vamos juntos!", completou o atleta.

Formado nas categorias de base do Palmeiras, Veron subiu aos profissionais com status de joia. Ao todo, foram 97 partidas, com 14 tentos e seis títulos pelo Verdão: dois Paulistões, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

Após quatro anos na equipe principal, o jogador se transferiu para o Porto. No clube de Portugal, porém, o ponta não conseguiu se firmar por conta de problemas físicos. Na temporada passada, foram 26 jogos e um gol marcado.