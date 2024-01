City vira contra o Everton e afasta ressaca após bater o Flu no Mundial

O Manchester City tomou um susto, mas conseguiu virar o jogo e vencer o Everton por 3 a 1 hoje (27) pela 19ª rodada do Campeonato Inglês. A partida foi a primeira da equipe após título de Campeão Mundial conquistado sobre o Fluminense.

O que aconteceu

De volta ao G4. O City voltou a integrar o G4 com 37 pontos — 5 a menos que o Liverpool — mas com um jogo a menos.

Flertando com a degola. O Everton caiu para a 17ª posição e voltou a cortejar a zona de rebaixamento, com 15 pontos. Essa foi e terceira partida sem vencer.

Os gols. Harrison abriu o placar para o Everton aos 28' do 1T. Foden, aos 7', Julián Álvarez, aos 17' e Bernardo Silva aos 40' viraram para o City.

Próximos jogos. O Everton encara o Wolverhampton e o City pega o Sheffield United. Ambos os jogos válidos pela Premier League acontecem no dia 30.

Como foi a partida

Esquema de sempre. Como de costume nesse esquema armado por Pep Guardiola, o zagueiro Stones atuou como volante nos momentos em que o Manchester City tem a posse de bola, impondo mais ofensividade ao adversário.

Domínio dos Citzens. O Manchester City exibiu sua característica imposição de jogo ao criar três boas chances de gol, com destaque para as jogadas de Matheus Nunes, Foden e Grealish. No entanto, o goleiro Pickford se destacou com boas defesas.

Everton neutraliza o City. Após tomar o primeiro gol do jogo oriundo de um erro na saída de bola, o Manchester City sentiu a pressão da arquibancada e não acertou mais o caminho do gol na primeira etapa.

City se reencontra. O intervalo ajudou o City e, na volta para a segunda etapa, a equipe de Pep Guardiola pressionou nos primeiros minutos da direita para a esquerda, conseguiu escanteio cobrado curtinho para Foden e empatou o jogo.

Virada em 10 minutos. Sem Stones, que sentiu problemas físicos e foi substituído por Gvardiol, Guardiola não mudou o esquema tático e coube ao croata a função de volante durante a posse de bola. A tática mantida deu certo, o City continuou pressionando e conseguiu um pênalti 10 minutos depois, ocasionando a virada.

Gols e lances importantes

Primeiro susto. Logo aos 16 segundos, Patterson cruzou da direita para Beto subir no meio da área e cabecear mal e Ederson apenas acompanhar a saída da bola pela linha de fundo.

1 x 0. Rodri se atrapalhou dentro da área e, desequilibrado, acabou tocando para McNeil que cruzou rasteiro e encontrou Harrison para escorar para o fundo do gol.

1 x 1. Foden recebeu passe de cobrança de escanteio, viu a área povoada e soltou a bomba de canhota no cantinho esquerdo para empatar o jogo.

1 x 2. O juiz marcou pênalti aos 17' após a bola bater no braço de Onana. Julián Álvarez foi para a cobrança e converteu para a virada do City.

Everton tenta o empate. Harrison recebeu passe aos 27' passe e cruzou rasteiro pela direita para Calvert-Lewin chegar tocando na saída de Ederson, mas errou o alvo.

1 x 3. Aos 40', Pickford tentou dar um chutão, mas a bola desviou em Julián Álvarez, bateu em Branthwaite e sobrou para Bernardo Silva aproveitou o vacilo e chutou para dentro do gol.

Na trave. Aos 45 Foden, jogando quase como um volante, quase deixou o dele ao acertar a trave de Pickford.

FICHA TÉCNICA

Everton 1 x 3 Manchester City

Data e horário: 27 de dezembro de 2023, às 17h15 (de Brasília)

Competição: 19ª rodada da Premier League

Local: Goodison Park, em Liverpool, no Reino Unido

Cartões amarelos: Patterson, André Gomes, Pickford, Branthwaite (EVE); Akanji, Grealish (MAC)

Cartões vermelhos: Não houve

Gols: Harrison (EVE), aos 28' do 1T; Foden (MAC), aos 7' do 2T; Julián Álvarez (MAC), aos 17'; Bernardo Silva (MAC), aos 40' do 2T.

Everton: Pickford, Patterson, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, André Gomes (Keane), Onana, Harrison (Danjuma), Garner, McNeil e Beto (Calvert-Lewin). Técnico: Sean Dyche.

Manchester City: Ederson, Walker, Stones (Gvardiol), Akanji, Aké, Matheus Nunes (Kovacic), Rodri, Bernardo Silva, Foden, Grealish e Julián Álvarez. Técnico: Pep Guardiola.