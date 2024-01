Everton x City: horário, detalhes e onde assistir ao vivo ao jogo do Inglês

Everton x Manchester City se enfrentam nesta quarta-feira (27), no Goodison Park, às 17h15 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Inglês.

O duelo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Star+ (streaming). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

Recém-campeão do mundo após vencer o Fluminense, o City vem de tropeço no torneio nacional. A equipe de Pep Guardiola, que é a 5ª colocada com 34 pontos, empatou com o Crystal Palace na última rodada.

Já o Everton faz uma temporada irregular e briga para não cair. O time comandado por Sean Dyche está no 17° lugar com 16 pontos, apenas um à frente do Luton Town, que abre a zona de rebaixamento.

As duas equipes ainda jogarão em 2023. O City encara o Sheffield United a partir das 12h de sábado (30) — simultaneamente, o Everton visita o Wolverhampton.

Everton x Manchester City

Data: 27 de dezembro de 2023, às 17h15 (de Brasília)

Local: Goodison Park, em Liverpool (Inglaterra)

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Star+ (streaming)