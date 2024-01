Enquete: Torcedores do Palmeiras aprovam possível chegada de Caio Paulista, mas não para ser titular

O Palmeiras pode estar prestes a dar um chapéu no São Paulo e fechar a contratação de Caio Paulista. Em uma votação feita pela Gazeta Esportiva, torcedores do Palmeiras apontaram que o lateral esquerdo é um bom nome para o Verdão, mas não para jogar no time titular.

A situação de Caio Paulista tem gerado um grande incômodo no São Paulo. Emprestado pelo Fluminense, o jogador de 25 anos tinha uma cláusula em seu contrato que permitia sua compra em definitivo pelos paulistas. Porém, o clube não tinha como pagar o valor à vista e passou a tentar um parcelamento. Enquanto isso, o Palmeiras fez uma consulta aos representantes do lateral, ouviu que ele estava livre e sinalizou com uma proposta maior.

Na votação, 349 torcedores palmeirenses apontaram Caio Paulista como um bom reforço para o Verdão, enquanto 129 não concordam com sua possível chegada.

Temporadas de títulos e números dignos de #MaiorCampeãoDoBrasil! ?? Maior aproveitamento de pontos, melhor ataque, melhor defesa... 2022 e 2023 estão marcados na história! ???#AvantiPalestra pic.twitter.com/fTLlc9uOlL ? SE Palmeiras (@Palmeiras) December 23, 2023

A diferença nas opiniões se deu, principalmente, no motivo para contratação do lateral. O lado esquerdo da defesa do Palmeiras é ocupado por Piquerez, titular absoluto, e Vanderlan. Com isso, 242 palmeirenses apontaram que Caio Paulista chegaria para compor o elenco do Verdão e apenas 35 acreditam que o jogador pode sair jogando no time de Abel Ferreira.

Uma parcela dos torcedores que participaram da votação acreditam que o Palmeiras deve seguir com a contratação de Caio Paulista para desfalcar o São Paulo. Além de rival histórico do Alviverde, o Tricolor Paulista também será seu adversário na Supercopa do Brasil, que será disputada no dia 3 de fevereiro.

Com ou sem Caio Paulista, o Palmeiras fará sua estreia na temporada de 2024 no dia 21 de junho, contra o Novorizontino, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O Alviverde também disputará o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, a Supercopa do Brasil e a Libertadores.