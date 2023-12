Empresário que comprou 25% do United quer cortar 300 funcionários, diz site

Jim Ratcliffe, o bilionário britânico que comprou 25% do Manchester United na véspera de Natal, já tem planos para cortar gastos no clube.

O que aconteceu

O empresário estuda demitir 300, dos 1000 funcionários do clube. A informação foi publicada hoje pelo jornal inglês The Sun.

O investidor de 71 anos acredita que aproximadamente 25 a 30% da força de trabalho do United poderia ser reduzida. Uma empresa de auditoria irá avaliar a estrutura e as despesas do clube inglês nas próximas semanas.

O contrato de participação inicial de 25% permite que, caso queira injetar mais R$ 1,2 bilhão e passar a deter 29% do clube, Ratcliffe poderá realizar tais mudanças.

O dono da INEOS aguarda a confirmação da Premier League sobre os próximos passos. O tempo estimado é de seis a oito semanas.

A compra

O acordo inicial envolve 25% das ações da classe B do clube, mas com possibilidade de aquisição da mesma parcela na classe A do United.

O empresário pode oferecer 300 milhões de dólares adicionais (aproximadamente R$1,5 bilhões na cotação atual) para a realização de investimentos em Old Trafford.

O valor pago ao clube será destinado para a infraestrutura e não para fortalecer o elenco do técnico Erik ten Hag. As reduções de pessoal já haviam sido discutidas antes da compra dos 25%.

O investimento de Ratcliffe ainda mantém a família Glazer como principal dona do United. Todavia, a venda de parte dos direitos do clube pode significar o início de uma nova era no gigante inglês.