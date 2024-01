Palmeiras pode quebrar marca que já dura 90 anos no Paulista

O Palmeiras terá a oportunidade de igualar sua maior sequência de títulos no Campeonato Paulista em 2024. Depois de vencer as duas últimas edições, o Verdão poderá ser tricampeão do estadual pela primeira vez nos últimos 90 anos.

A grande fase do Palmeiras tem resultado em diversos títulos recentes. Depois do título de 2008 no Campeonato Paulista, o Alviverde viveu uma seca de 11 anos na competição, que se encerrou em 2020. A partir daí, chegou em todas as finais.

Em 2021, a equipe comandada por Abel Ferreira foi superada pelo São Paulo na final. No ano seguinte, voltou a enfrentar o Tricolor Paulista na decisão, mas venceu com uma goleada por 4 a 0 no jogo de volta. Em 2023, levou o bicampeonato com uma vitória pelo mesmo placar na partida decisiva, desta vez sobre o surpreendente Água Santa.

O último tricampeonato paulista do Alviverde foi em 1934, quando o clube ainda se chamava Palestra Itália. A marca começou com uma conquista com 100% de aproveitamento, em 1932, quando derrotou o São Paulo na final. Nos dois anos seguintes, o Tricolor Paulista voltou a ser a vítima do Verdão.

A última oportunidade que o Palmeiras teve de ser tricampeão paulista desde então aconteceu em 1995. O Verdão havia vencido a competição em 1993 e 1994, mas foi derrotado pelo Corinthians na final. A equipe alviverde voltou a levantar a taça na edição seguinte, em 1996.

Na próxima temporada, o Palmeiras estreará no Campeonato Paulista no dia 21 de janeiro, contra o Novorizontino. O Verdão está no Grupo B, ao lado de Guarani, Ponte Preta e Água Santa. Assim como nos últimos anos, a equipe de Abel Ferreira é uma das favoritas e tem chances reais de ser campeã.