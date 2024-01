Ederson desbanca Dibu Martínez e é eleito melhor goleiro do mundo em 2023

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) escolheu Ederson como melhor goleiro do mundo em 2023.

O que aconteceu

A eleição, divulgada nesta quarta-feira, é feita por um júri de jornalistas e especialistas em futebol espalhados pelo mundo.

O arqueiro do Manchester City é o segundo brasileiro a vencer a premiação. Em 2019, foi a vez de Alisson terminar no topo da posição.

Ederson fez 145 pontos, à frente de Emiliano Martínez , vencedor do Troféu Yashin na cerimônia da Bola de Ouro 2023 e que teve 76 pontos, Thibaut Courtois, que somou 73, Ter Stegen, que fez 58, e Oblak, com 36, que fecham o top cinco. O goleiro do Liverpool, dessa vez, ficou na sétima colocação, com 19 pontos.

Em 2023, Ederson foi peça fundamental no City para a conquista da inédita tríplice coroa: Campeonato Inglês, Copa da Inglaterra e Liga dos Campeões, além da Supercopa da Uefa e do Mundial de Clubes.

Pelo desempenho, ele também está entre os finalistas do The Best, da Fifa. Courtois e Bono são os outros dois na disputa pelo prêmio.