Depois de voltar a treinar no São Paulo, Galoppo garante estar "se sentindo bem" fisicamente

O meio-campista Giuliano Galoppo foi um dos destaques do São Paulo no início da temporada, mas logo precisou se ausentar dos gramados por conta de uma grave lesão sofrida no joelho esquerdo. Ele se machucou no jogo diante do Água Santa, pelas quartas de final do Paulista, quando o Tricolor caiu nos pênaltis.

Por esse motivo, o argentino não entrou mais em campo em 2023 e viu o time conquistar o título inédito da Copa do Brasil das arquibancadas. Ele lamentou a lesão, mas comentou a importância do apoio que recebeu da torcida neste período.

"Foi difícil, eu estava muito empolgado com o começo do ano. Achei que ia ser um ano incrível para gente, como foi, né? Mas estávamos muito confiantes, então foi um momento difícil que, graças a Deus, já foi superado. Estou no fim da espera para voltar a jogar, acho que no ano que vem isso ficará só na lembrança", disse o jogador.

"Foi uma sensação incrível, tive uma felicidade muito grande, mas ao mesmo tempo fiquei com esse gosto amargo de não poder ajudar o time em campo. Mas realmente fiquei muito feliz pelo clube e pelos meus companheiros. Eu não tenho palavras agradecer também o carinho do torcedor, que sempre me deu forças nas redes sociais, todas as vezes que encontro alguém no restaurante ou em outro lugar, sempre demonstram muito carinho. Sempre vou ser grato a todos eles", acrescentou.

Após o longo período de recuperação, o atleta, aos poucos, voltou a treinar com o elenco e deve ficar à disposição de Dorival Júnior a partir do início da pré-temporada. Ele detalhou o tratamento e afirmou que já está se sentindo bem para defender o São Paulo.

"A sensação é muito boa, fazia tempo que não conseguia treinar com meus companheiros por causa do protocolo e tudo mais. Graças a Deus já estou bem, sentindo firme, me sentindo normal. Agora é descansar, treinar bem durante as férias e fazer uma boa pré-temporada para começar o ano bem", declarou.

"Sempre me apoiei nos meus companheiros, nos meus amigos, na minha família... O clube também sempre me deu tudo, sou muito grato ao São Paulo. Sempre tentei me apoiar nas pessoas que realmente queriam me ajudar, e acho que isso foi fundamental para superar esse momento difícil", completou.

O Tricolor pode iniciar 2024 logo com um título. No início de fevereiro, o time enfrenta o Palmeiras pela Supercopa do Brasil. A rivalidade entre os rivais acirrou ainda mais após o caso Caio Paulista, que está prestes a trocar o clube do Morumbi pelo Verdão.

"A expectativa é encarar a Supercopa como a coisa mais importante que temos, porque começar o ano com título é muito bom para nossa confiança. Nos dará mais força para a Libertadores também, que é um título que a torcida do São Paulo quer e nós também queremos fazer o clube voltar a ser importante no continente. É desfrutar, nessa hora sempre falo que devemos desfrutar, sabemos que estamos vestindo uma camisa muito pesada, com muita história na Copa. Sempre falo que cada competição que nós jogamos, precisa ser para ganhar. Se você faz isso, acaba ganhando alguma, como foi nesse ano com a Copa do Brasil. Quem sabe ano que vem a gente possa ganhar o Brasileiro ou até a Libertadores", projetou.

Galoppo chegou ao São Paulo em meados de 2022, após se destacar no Banfield, da Argentina. Neste ano, foram oito gols em 11 partidas pela equipe, sendo o artilheiro do Campeonato Paulista ao lado de Róger Guedes, do Corinthians.