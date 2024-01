De la Cruz exalta Flamengo e lembra final da Libertadores: "É um grande clube"

O Flamengo confirmou a contratação do meia De la Cruz. O uruguaio estava no River Plate, da Argentina, e vai reforçar o elenco rubro-negro a partir de janeiro. Ele exaltou o clube carioca.

"Já enfrentei o Flamengo em algumas oportunidades, tive que conhecê-lo, é um grande clube com uma grande torcida que sempre o acompanha. Espero me encontrar com a Nação, como vocês dizem. E que nos apoiem porque vão vir coisas muito importantes", disse à Fla TV.

O atleta lembrou que o Flamengo o proporcionou uma grande tristeza, que foi na final da Libertadores de 2019.

"Acho que em Lima houve uma grande parte do Flamengo, como também do River, que estava lá e se fizeram sentir nas duas arquibancadas. Agora tentarei, do outro lado, desfrutar e espero que eu possa viver isso, e obviamente minha família possa desfrutar também", declarou.

De la Cruz vai chegar ao Flamengo no começo de janeiro, na reapresentação do elenco para a Pré-temporada.