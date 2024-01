Cruzeiro anuncia a contratação por empréstimo de Gabriel Veron, ex-Palmeiras

O Cruzeiro anunciou a contratação por empréstimo de Gabriel Veron, ex-Palmeiras, nesta quarta-feira. O jogador, de 21 anos, chega por empréstimo com contrato até o fim de 2024.

No clube de Portugal, o ponta não conseguiu se firmar por conta de problemas físicos. Na temporada, foram 26 jogos e um gol marcado.

No Palmeiras, Veron subiu aos profissionais com status de joia. Foram 97 partidas, com 14 tentos e seis títulos pelo Verdão: dois Paulistões, duas Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.

SEJA BEM-VINDO, GABRIEL VERON! ??? O atacante de 21 anos é o novo reforço do Cruzeiro. O jogador chega por empréstimo do Porto, com contrato até o fim de 2024. Que venham muitos gols e sucesso! ?#FechadoComOCruzeiro pic.twitter.com/WZrxfsnpNY ? Cruzeiro ? (@Cruzeiro) December 27, 2023

Após a saída de Bruno Rodrigues, o Cruzeiro estava à procura de um jogador de beirada, com o atacante do Porto podendo preencher essa lacuna. Rafa Silva e o técnico Nicolás Larcamón são os outros reforços até o momento.

Em 2024, a Raposa volta a disputar uma competição continental: a Sul-Americana. A equipe ainda mira o Mineiro, a Copa do Brasil e o Brasileirão na próxima temporada.