'Penaldo'? Veja quantos gols CR7 fez de pênalti no ano e compare com rivais

Cristiano Ronaldo tornou-se o maior artilheiro do mundo em 2023 com 53 gols ao marcar duas vezes em Al-Ittihad 2x5 Al-Nassr, jogo disputado ontem pelo Campeonato Saudita. O português ultrapassou Kylian Mbappé e Harry Kane, que balançaram as redes 52 vezes cada desde janeiro — Erling Haaland aparece logo atrás, com 50.

Aos 38 anos, o português é o caso clássico de "amado" ou "odiado". Enquanto alguns dizem que CR7 é maior que Lionel Messi, outros cravam que os pênaltis alavancaram a carreira do atacante e o chamam como "Cristiano Penaldo".

O UOL separou os gols de penalidades dos principais goleadores do ano. Os índices são equilibrados e variam de 21% a 26% do total de gols — o atacante do Al-Nassr tem uma proporção ligeiramente maior em relação a Kane, Mbappé e Haaland.

Artilheiros do ano

1°: CR7 - 53 gols em 58 jogos (14 gols de pênalti -- 26% do total)

2°: Mbappé - 52 gols em 53 jogos (12 gols de pênalti -- 23% do total)

3°: Kane - 52 gols em 57 jogos (11 gols de pênalti -- 21% do total)

4º: Haaland - 50 gols em 60 jogos (12 de pênalti -- ou 24% do total)

Os gols de pênalti do quarteto em 2023*

Cristiano Ronaldo: 14 (12 pelo Al-Nassr e 2 por Portugal)

2x Al-Ittihad

1x Al-Ettifaq

1x Bósnia

1x Eslováquia

1x Al-Tai

2x Al-Shabab

1x Al-Shorta Bagdá

1x Al-Tai

1x Al-Adalah

1x Damac

1x Al-Wehda

1x Al-Nassr

Imagem: Divulgação/Al-Nassr

Mbappé: 12 (8 pelo PSG e 4 pela França)

1x Lille

1x Newcastle

1x Monaco

1x Gibraltar

1x Strasbourg

1x Borussia Dortmund

1x Lyon

1x Toulouse

1x Escócia

1x Grécia

1x Gibraltar

1x Clermont

Imagem: Sebastian Frej/MB Media/Getty Images

Kane: 11 (4 pelo Bayern, 3 pelo Tottenham e 4 pela Inglaterra)

1x Itália

1x RB Leipzig

1x Bochum

1x Manchester United

1x Augsburg

1x Macedônia do Norte

1x Malta

1x Aston Villa

1x Everton

1x Itália

1x Nottingham Forest

Imagem: Matthias Hangst/Getty Images

Haaland: 12 (10 pelo Manchester City e 2 pela Noruega)

1x Chelsea

1x Young Boys

1x Manchester United

1x Young Boys

1x Fulham

1x Chipre

1x Escócia

1x Fulham

1x Leicester

1x RB Leipzig

1x Crystal Palace

1x Wolverhampton

Imagem: Carl Recine/Reuters

*o levantamento se baseia em gols por jogo. Portanto, é possível um mesmo time aparecer mais de uma vez na lista

E o Messi?

Atual melhor do mundo da Fifa, Lionel Messi marcou 28 vezes no ano — atuando por PSG, Inter Miami e seleção argentina. Ele não fez nenhum gol de pênalti.