Corinthians entra em contato com Estudiantes para contratar Leonardo Godoy

O Corinthians entrou em contato com o Estudiantes para contratar o lateral direito Leonardo Godoy.

O que aconteceu

O jogador de 28 anos agrada à diretoria do Timão e a tendência é que as conversas se intensifiquem nos próximos dias.

Até o momento não houve proposta formalizada pelo Timão ao Estudiantes, apesar do contato entre diretorias. Leo Godoy também desperta interesse do Athletico Paranaense, que assim como o Corinthians, procurou os dirigentes do clube de La Plata.

O camisa 29 do Estudiantes fechou o ano de 2023 com quatro gols e 11 assistências em 47 jogos disputados e possui vínculo com a equipe argentina até o final da próxima temporada. O interesse do Corinthians em seu futebol foi noticiado inicialmente pela ESPN.

Fagner é o lateral direito titular do Timão, mas não vem de um bom ano. Leonardo Godoy seria um nome para "incomodar" o camisa 23, podendo até ganhar a posição eventualmente.

Na Argentina, Godoy também acumula passagens por Atlético Rafaela e Talleres. Nesta última temporada, o atleta foi titular no Estudiantes que conquistou a Copa Argentina e caiu para o próprio Corinthians nas quartas de final da Copa Sul-Americana.